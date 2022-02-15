Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський розповів про своє перше кохання.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV бізнесмен зізнався, що перші серйозні стосунки трапилися у 15 років. Пара познайомилася в Одесі за непередбачуваних обставин.

– Наскільки непередбачуваною була наша зустріч, настільки ж непередбачувано стрімко розвивалися наші стосунки. Я душі в ній не чув: кожна зустріч була дуже ніжною та романтичною. Побачивши її, я відчував легке приємне хвилювання. Складалося враження, що нікого довкола немає, тільки ми вдвох проти всього світу, – розповів Алекс.

Топольський додав, що спогади про цей період викликають в нього лише приємні емоції та усмішку.

– Я вдивлявся у кожен її рух. Ловив кожну усмішку. Мені хотілося робити її щасливою. Нам було дуже добре разом. Ми були на одній хвилі. Тож перше кохання викликає у мене лише приємні спогади (усміхається, – Ред.) – сказав Топольський.

Нагадаємо, що перший випуск романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським глядачі зможуть побачити вже 4 березня о 19.00. Цьогоріч на проєкті діятимуть нові правила.

Якщо раніше дівчатам, які залишаються, Холостяк вручав червону троянду, то нині троянд буде чотири. Це будуть білі, рожеві, жовті та червоні квіти. Візитку першої учасниці реаліті Холостячка 12 – дивіться на Фактах ICTV.