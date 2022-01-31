Режисер Метт Рівз опублікував сцену похорону зі свого майбутнього фільму Бетмен. У фільмі головного героя зіграв Роберт Паттінсон.

Так, сцену вже тизерили у попередніх коротких роликах, і тепер фанати можуть роздивитися її у найдрібніших деталях у 4K-форматі. Так, головний лиходій фільму Загадник у своєму стилі нагадує про себе Бетмену. У новому ролику Брюс Вейн помічає лиходія прямо перед появою авто, яке вривається до церкви. З автівки виходить чоловік, до якого приєднана вибухівка — він має посилку для потайливого лицаря.

Це альтернативний фільм із серії картин про Бетмена, в якому герой другий рік бореться зі злочинністю та намагається розкрити причини корупції Готема. Він також зіткнеться із суперлиходієм Загадником, який відкрив полювання на місцевих представників влади. До Паттінсона приєдналася Зої Кравіц у ролі Жінки-кішки, яка допоможе йому боротися з небезпекою.

Прем’єра фільму Бетмен відбудеться 3 березня 2022 року.

Раніше Зої Кравіц уже поділилася подробицями про майбутнього Бетмена. Вона вже бачила частину довгоочікуваного супергеройського фільму та відзначила майстерність Паттінсона. Зої вважає, що Роберт ідеально підходить для цієї ролі. Вона також звернула увагу на вміння режисера картини — Метта Рівза, який також доклав зусиль для створення якісного фільму.