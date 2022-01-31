Режиссер Мэтт Ривз опубликовал сцену похорон из своего предстоящего фильма Бэтмен. В фильме главного героя сыграл Роберт Паттинсон.

Так, сцену уже тизерили в предыдущих коротких роликах, и теперь фанаты могут рассмотреть ее в мельчайших деталях в 4K-формате. Так, главный злодей фильма Загадочник в своем стиле напоминает о себе Бэтмену. В новом ролике Брюс Уэйн замечает злодея прямо перед появлением авто, которое врывается в церковь. Из авто выходит мужчина, к которому присоединена взрывчатка — у него есть посылка для скрытного рыцаря.

Это альтернативный фильм из серии картин о Бэтмене, в котором герой второй год борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции Готэма. Он также столкнется с суперзлодеем Загадочником, который открыл охоту на местных представителей власти. К Паттинсону присоединилась Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, которая поможет ему бороться с опасностью.

Премьера фильма Бэтмен состоится 3 марта 2022 года.

Ранее Зои Кравиц уже поделилась подробностями о будущем Бэтмене. Она уже видела часть долгожданного супергеройского фильма и отметила мастерство Паттинсона. Зои считает, что Роберт идеально подходит для этой роли. Она также акцентировала внимание на умении режиссера картины — Мэтта Ривза, который также приложил усилия для создания качественного фильма.