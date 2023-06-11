Український співак Сергій Бабкін розповів про родичів у РФ. У музиканта є близькі в Бєлгородській області, але розмова з ними не можлива.

Причина цього – кремлівська пропаганда, якій сліпо вірять рідні люди Бабкіна, а отже – і підтримують війну в Україні. На тлі цього артист припинив із ними спілкування ще на початку повномасштабного вторгнення.

– Ми припинили спілкування в перший місяць після вторгнення. Розмовляти неможливо – вони живуть в іншій реальності. Щоб не відбувалося, для них це буде лише підтвердження їхньої правоти, – запевняє Бабкін.

Просто зараз на фронті воює брат Сергія. Щоправда, розкрити деталі напрямку та підрозділу він не може.

– Він працює на перемогу України, – коротко заявив Бабкін.

Проте кремлівська пропаганда впливає на життя багатьох українських зірок – нещодавно скасували благодійний концерт Олега Скрипки у Швейцарії. Артиста звинуватили нібито в прихильності до ультранаціоналістичної ідеології. Як виявилося, все через пісню Батько наш Бандера, яку артист часто співає зі сцени.