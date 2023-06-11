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Персоны

Живут в другой реальности: Сергей Бабкин об общении с родственниками в России

11 июня 2023, 15:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бабкін

Украинский певец Сергей Бабкин рассказал о родственниках в РФ. У музыканта есть близкие в Белгородской области, но разговор с ними не возможен.

Причина этому — кремлевская пропаганда, которой слепо верят близкие люди Бабкина, а значит — и поддерживают войну в Украине. На фоне этого артист прекратил с ними общение еще в начале полномасштабного вторжения.

— Мы прекратили общение в первый месяц после вторжения. Разговаривать невозможно — они живут в другой реальности. Чтобы не происходило, для них это будет лишь подтверждением их правоты, — уверяет Бабкин.

Прямо сейчас на фронте воюет брат Сергея. Правда, раскрыть детали направления и подразделения он не может.

— Он работает на победу Украины, — кратко заявил Бабкин.

Впрочем, кремлевская пропаганда влияет на жизнь многих украинских звезд — недавно отменили благотворительный концерт Олега Скрипки в Швейцарии. Артиста обвинили якобы в приверженности к ультранационалистической идеологии. Как оказалось, все из-за песни Батько наш Бандера, которую артист часто поет со сцены.

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Источник
24 канал
Теги
Война в Украине Сергій Бабкін
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