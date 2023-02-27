Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як реагує на “бавовну” в Криму. В інтерв’ю YouTube-каналу Розмова, зірка заявила, що відчуває дуже глибокі почуття.

– Крим для мене – больова точка. Я там росла, і дуже добре пам’ятаю всі наративи. Пам’ятаю, як з’явилися прояви української мови, як щось нове й вороже. Історія про Крим – це те, що забрали варварськи. Його потрібно повертати, але не тільки географічно, а й ментально. Там настрої такі, яких би нам не хотілося, – заявила ведуча.

Маша додала, що в неї в Криму залишилися родичі за лінією матері. Що стосується жителів півострова, то ведуча вважає, що потрібно працювати над тим, щоби ввести кримчан у реалії України й підготувати їх до цього.

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Нещодавно Єфросиніна показала свою 19-річну доньку на рідкісному знімку. Ведуча заявила, що може публікувати такі знімки тільки в день народження своєї дитини. Маша додала, що донька дуже підтримує її в умовах війни, за що телеведуча вдячна.