Благотворительный концерт Олега Скрипки в Швейцарии отменили — артист обвинил в этом россиян. Украинский певец раскрыл подробности скандала в Instagram.

Так, 25 июня Скрипка должен был дать благотворительный концерт в швейцарском Цюрихе, но мероприятие отменили — артист назвал причину, записав видео.

— Помните, год назад отменяли мои концерты в Германии, называя меня нацистом? Я думал, что за почти полтора года войны европейцы поумнели. Абсолютно безосновательно меня обвиняют в приверженности к ультранационалистической идеологии. СМИ в Швейцарии разгоняют эти фейки, что приводит к отмене концерта в Цюрихе, — начал свою мысль Скрипка.

Артист добавил, что он был в посольстве Швейцарии в Киеве, где ему назвали причину отмены — все из-за песни Батько наш Бандера, которую артист поет на своих благотворительных концертах.

Скрипка уверяет, что его культурные мероприятия нужны не только для сбора средств ВСУ, но и чтобы напоминать миру о войне в Украине.

— Каждый наш концерт призван объединить украинцев и европейцев, которые поддерживают нашу страну в самые трудные времена, — заявил Олег.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Германии отменяли концерты Скрипки обвинив украинцев в фашизме. В этом музыкант обвинил Кремль, который повлиял на судьбу мероприятия.