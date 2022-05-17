Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк прокоментував свій заклик зі сцени Євробачення 2022 врятувати Маріуполь та військових із Азовсталі.

Артист зазначив, що 200 млн людей дивилися фінал пісенного конкурсу, і якби він не скористався шансом поділитися тим, що відбувається на Азовсталі, то звинувачував би себе.

– Картав би себе більше, ніж якби нас дискваліфікували… Мені важливіша доля українських людей, ніж статуетка чи перемога, хоч би якою значною вона була. Я знав, що не дуже добре, якщо нас дискваліфікують, але Україна підтримала б наш вибір, – зазначив Олег.

У ніч із 16 на 17 травня вивезли перших поранених військових із Азовсталі. Олег звернувся до захисників, подякувавши їм за хоробрість.

– Можу лише висловити подяку за те, що ви стоїте за нас. За вашу мужність і хоробрість. Сподіваюся, що зовсім скоро все зроблять для того, щоби всіх врятували, – наголосив Псюк.

Поділився артист й емоціями, які відчув після перемоги на Євробаченні 2022. Каже, йшли до перемоги довго і робили багато. Що саме відчули – передати складно.

– Коли я прокинувся, перше, що було в голові, – ми виграли Євробачення. Хороше відчуття тілом пройшло. Боротьба була варта того. Було складно, але ми це зробили. Дуже дякую всім, хто був із нами і хто нас підтримував, – додав Псюк.

Також Kalush Orchestra висловилися щодо місця проведення Євробачення 2023. Олег Псюк висловив сподівання, що пісенний конкурс відбудеться в нашій мирній країні.

Також він зазначив, що багато країн висловили готовність прийняти Євробачення наступного року.