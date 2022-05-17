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Життя важливіше за статуетку: Олег Псюк про заклик врятувати Маріуполь на Євробаченні 2022

17 Травня 2022, 12:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Життя важливіше за статуетку: Олег Псюк про заклик врятувати Маріуполь на Євробаченні 2022

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк прокоментував свій заклик зі сцени Євробачення 2022 врятувати Маріуполь та військових із Азовсталі.

Артист зазначив, що 200 млн людей дивилися фінал пісенного конкурсу, і якби він не скористався шансом поділитися тим, що відбувається на Азовсталі, то звинувачував би себе.

– Картав би себе більше, ніж якби нас дискваліфікували… Мені важливіша доля українських людей, ніж статуетка чи перемога, хоч би якою значною вона була. Я знав, що не дуже добре, якщо нас дискваліфікують, але Україна підтримала б наш вибір, – зазначив Олег.

У ніч із 16 на 17 травня вивезли перших поранених військових із Азовсталі. Олег звернувся до захисників, подякувавши їм за хоробрість.

– Можу лише висловити подяку за те, що ви стоїте за нас. За вашу мужність і хоробрість. Сподіваюся, що зовсім скоро все зроблять для того, щоби всіх врятували, – наголосив Псюк.

Поділився артист й емоціями, які відчув після перемоги на Євробаченні 2022. Каже, йшли до перемоги довго і робили багато. Що саме відчули – передати складно.

– Коли я прокинувся, перше, що було в голові, – ми виграли Євробачення. Хороше відчуття тілом пройшло. Боротьба була варта того. Було складно, але ми це зробили. Дуже дякую всім, хто був із нами і хто нас підтримував, – додав Псюк.

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Також Kalush Orchestra висловилися щодо місця проведення Євробачення 2023. Олег Псюк висловив сподівання, що пісенний конкурс відбудеться в нашій мирній країні.

Також він зазначив, що багато країн висловили готовність прийняти Євробачення наступного року.

Теги
Kalush, Євробачення, Азовсталь
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