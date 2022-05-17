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Робимо все можливе, щоб конкурс пройшов у нас: Kalush Orchestra про Євробачення 2023

17 Травня 2022, 12:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Калуш

Переможці Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra висловився щодо місця проведення міжнародного пісенного конкурсу в 2023 році.

Фронтмен колективу Олег Псюк сказав, що багато країн висловили готовність прийняти конкурс у себе, якщо Україна не матиме такої можливості. Музикант зазначає, що це хороший жест, проте сподівається, що Євробачення 2023 пройде в нашій країні.

У свою чергу голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький сказав, що вони роблять усе можливе, щоби конкурс пройшов у мирній Україні.

– Безпековий фактор важливий і остаточне рішення буде ухвалено разом із Європейським мовним союзом. Навіть у 2017 році це був великий дискурс, і тоді Україна закладала фінансову гарантію у €15 млн – щоб якщо щось піде не так, проводила конкурс інша країна, – зазначив він.

Ба більше, в п’ятницю розпочнеться консультація з Європейським мовним союзом щодо проведення Євробачення 2023.

Прокоментував Олег Псюк і скандал із балами для Польщі, якій він України дісталося нуль балів. У свою чергу поляки дали нам максимальний бал – 12.

Музикант сказав, що ситуація вийшла дивною і йому незручно перед нашими сусідами, які підтримують нашу країну у російсько-українській війні.

– Пісня Охмана (представник Польщі на Євробаченні 2022) у моєму топ-5. Сподіваємося, що наші друзі поляки не триматимуть образ через те, що так вийшло, – наголосив Псюк.

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Теги
Kalush, Євробачення
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