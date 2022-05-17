Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк прокомментировал свой призыв со сцены Евровидения 2022 спасти Мариуполь и военных с Азовстали.

Артист отметил, что 200 млн людей смотрят финал песенного конкурса, и если бы он не воспользовался шансом поделиться происходящим на Азовстали, то винил бы себя.

— Винил бы больше, чем если бы нас дисквалифицировали… Мне более важна судьба украинских людей, чем статуэтка или победа, какой бы важной она не была. Я знал, что не очень хорошо, если нас дисквалифицируют, но Украина бы поддержала наш выбор, — отметил Олег.

В ночь с 16 на 17 мая вывезли первых раненных военных с Азовстали. Олег обратился к защитникам, поблагодарив их за храбрость.

— Могу только выразить благодарность за то, что вы стоите за нас. За ваше мужество и храбрость. Надеюсь, что совсем скоро все сделают для того, чтобы всех спасли, — подчеркнул Псюк.

Поделился артист и эмоциями, которые испытал после победы на Евровидении 2022. Говорит, шли к победе долго и делали многое. Что именно испытали — передать сложно.

— Когда я проснулся, первое, что было в голове, — мы выиграли Евровидение. Хорошее ощущение по телу прошло. Борьба стоила того. Было сложно, но мы это сделали. Большое спасибо всем, кто был с нами и кто нас поддерживал, — добавил Псюк.

Также Kalush Orchestra высказались насчет места проведения Евровидения 2023. Олег Псюк выразил надежду, что песенный конкурс пройдет в нашей мирной стране.

Также он отметил, что многие страны выразили готовность принять Евровидение в следующем году.