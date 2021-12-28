Українську реп-виконавицю Alyona Alyona пограбували у Києві. У зірки витягнули гаманець з рюкзака.

Про неприємний інцидент співачка повідомила у сторіз на особистій сторінці в Instagram. Alyona Alyona показала листування з підписницею, яка повідомила, що жінка знайшла її червоний гаманець на Дорогожичах.

Усередині гаманця залишилися картки артистки, які допомогли визначити, кому належить річ. Alyona Alyona додала, що таке трапляється з нею не вперше, рік тому її вже обікрали подібним чином.

– Ось такий раночок. Рік тому теж гаманець витягали. Щось мене життя нічому не вчить, – написала Alyona Alyona.

Нещодавно Alyona Alyona вперше представила свого бойфренда Дениса. Вона оприлюднила світлину з коханим та зізналася, що після першої зустрічі вони практично не роз’єднувалися.

За 10 місяців стосунки пари стали вже досить міцними. Співачка впевнена, що разом вони витримають будь-які випробування.

Нагадаємо, що закохані почали зустрічатися ще у лютому 2021 року, проте Alyona Alyona довго приховувала бойфренда від публіки. Денис – репер-початківець і блогер, він знімає провокаційні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.