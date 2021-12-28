Украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в Киеве. У звезды вытащили кошелек из рюкзака.

О неприятном инциденте певица сообщила в сториз на личной странице в Instagram. Alyona Alyona показала переписку с подписчицей, которая сообщила, что женщина нашла ее красный кошелек на Дорогожичах.

В кошельке остались карточки артистки, которые помогли определить, кому принадлежит вещь. Alyona Alyona добавила, что такое случается с ней не в первый раз, год назад ее уже обокрали подобным образом.

— Вот такое утро. Год назад тоже кошелек вытаскивали. Что-то меня жизнь ничему не учит, – написала Alyona Alyona.

Недавно Alyona Alyona впервые представила своего бойфренда Дениса. Она обнародовала фото с любимым и призналась, что после первой встречи они практически не разъединялись.

За 10 месяцев отношения пары стали уже достаточно крепкими. Певица уверена, что вместе они выдержат все испытания.

Напомним, что влюбленные начали встречаться еще в феврале 2021 года, однако Alyona Alyona долго скрывала бойфренда от публики. Денис – начинающий репер и блогер, он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.