Українська реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала кліп на трек 20 Тонн. За словами зірки, її нова відеоробота – це своєрідна реакція на хейт.

У ролику Alyona Alyona постала у ролі домогосподарки, а також погрузилася у ванну з вермішеллю.

– Цим кліпом я показую, як можна з добром, позитивом та любов’ю ставитись до усіх поганих коментарів та неприємних думок від неприємних людей. Посмішка заряджає, а тепло і любов врятують світ – я в це свято вірю! Я продовжую робити те, що в мене виходить найкраще! – прокоментувала Alyona Alyona.

Співачка хоче, щоб глядачі, подивившись кліп 20 Тонн надихнулись любов’ю, енергією та впевненістю в собі.

– Продовжуйте робити те, що у вас виходить найкраще і нехай ніякий негатив не зламає 20 тонн вашої віри в себе, – додала зірка.

Нещодавно Alyona Alyona вперше представила свого бойфренда Дениса. Вона оприлюднила світлину з коханим та зізналася, що після першої зустрічі вони практично не роз’єднувалися.

За 10 місяців стосунки пари стали вже досить міцними. Співачка впевнена, що разом вони витримають будь-які випробування.

Нагадаємо, що закохані почали зустрічатися ще у лютому 2021 року, проте Alyona Alyona довго приховувала бойфренда від публіки. Денис – репер-початківець і блогер, він знімає провокаційні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.