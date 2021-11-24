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Жителя Північної Кореї засудили до розстрілу за торгівлю серіалом Гра в кальмара

24 Листопада 2021, 17:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гра в кальмара

Жителя Північної Кореї засудили до страти за контрабанду популярним серіалом від Netflix – Гра в кальмара. Він повернувся з Китаю з флешкою, у якій було записано цей серіал.

Повернувшись на батьківщину, він почав продавати копії південнокорейського серіалу. Згодом його спіймали, і тепер на нього чекає розстріл.

Один зі студентів, який купив копію серіалу Гра в кальмара, був засуджений до довічного ув’язнення. Решту шестеро учнів було засуджено до п’яти років каторжних робіт.

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Відомо, що на території країни діє суворий закон, який забороняє ввезення матеріалів із Південної Кореї та країн Заходу.

У навчальному закладі порушників зараз проводяться обшуки, а деяких співробітників та викладачів вже звільнили та засудили до каторжних робіт.

– Все це почалося минулого тижня, коли старшокласник таємно купив USB-накопичувач із південнокорейською драмою. Він подивився її з одним зі своїх найкращих друзів у класі, — повідомило джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що серіал Гра в кальмара має величезну популярність у всьому світі. Режисер проекту Хван Дон-хек розповів про альтернативне закінчення першого сезону. Виявляється, головний герой міг сісти в літак і вирушити до своєї доньки.

Джерело
Daily Mail
Теги
Netflix , зарубіжні серіали , Північна Корея , Серіал
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