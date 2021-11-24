Жителя Північної Кореї засудили до страти за контрабанду популярним серіалом від Netflix – Гра в кальмара. Він повернувся з Китаю з флешкою, у якій було записано цей серіал.

Повернувшись на батьківщину, він почав продавати копії південнокорейського серіалу. Згодом його спіймали, і тепер на нього чекає розстріл.

Один зі студентів, який купив копію серіалу Гра в кальмара, був засуджений до довічного ув’язнення. Решту шестеро учнів було засуджено до п’яти років каторжних робіт.

Відомо, що на території країни діє суворий закон, який забороняє ввезення матеріалів із Південної Кореї та країн Заходу.

У навчальному закладі порушників зараз проводяться обшуки, а деяких співробітників та викладачів вже звільнили та засудили до каторжних робіт.

– Все це почалося минулого тижня, коли старшокласник таємно купив USB-накопичувач із південнокорейською драмою. Він подивився її з одним зі своїх найкращих друзів у класі, — повідомило джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що серіал Гра в кальмара має величезну популярність у всьому світі. Режисер проекту Хван Дон-хек розповів про альтернативне закінчення першого сезону. Виявляється, головний герой міг сісти в літак і вирушити до своєї доньки.