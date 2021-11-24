Жителя Северной Кореи приговорили к смертной казни за контрабанду популярным сериалом от Netflix — Игра в кальмара. Он вернулся из Китая с флешкой, в которую был записан этот сериал.

Вернувшись на родину, он начал продавать копии южнокорейского сериала. Спустя время его поймали, и теперь его ожидает расстрел.

Один из студентов, купивший копию сериала Игра в кальмара, был приговорен к пожизненному заключению. Остальных шестеро учеников были приговорены к пяти годам каторжных работ.

Известно, что на территории страны действует строгий закон, который запрещает ввоз материалов из Южной Кореи и стран Запада.

В учебной заведении нарушителей сейчас проводятся обыски, а некоторых сотрудников и преподавателей уже уволили и приговорили к каторжным работам.

— Все это началось на прошлой неделе, когда старшеклассник тайно купил USB-накопитель с южнокорейской драмой. Он посмотрел ее с одним из своих лучших друзей в классе, — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Напомним, что сериал Игра в кальмара пользуется огромной популярностью во всем мире. Режиссер проекта Хван Дон-хек рассказал об альтернативной концовке первого сезона. Оказывается, главный герой мог сесть в самолет и отправиться в США к своей дочери.