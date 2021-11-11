Режисер популярного серіалу Гра в кальмара від Netflix Хван Дон-хек розповів про альтернативну кінцівку першого сезону. Виявляється, головний герой міг сісти в літак та вирушити у США до своєї доньки.

Про це заявив автор сценарію в одному з останніх інтерв’ю. Нагадаємо, що за сюжетом у смертельній грі брало участь 456 осіб, які мали величезні борги. Правила досить прості – величезні гроші отримає той, хто зміг пройти усі випробування та вижити. Переможцем виявляється Сон Гі-хун або гравець 456, який згодом приходить до тями після побаченого і прямує до літака.

Чоловік хоче полетіти до США, щоб побачитися зі своєю донькою, але в останній момент він вирішує помститися творцям смертельної гри. Він відмовляється летіти — така кінцівка залишає можливість продовження серіалу на другий сезон.

Але перший сезон міг закінчитися інакше — головний герой міг сісти в літак і залишити країну.

– Ми довго думали, який зі сценаріїв обрати. Був інший альтернативний фінал, де Гі-хун сідав у літак, але ми вибрали той, який став доступним мільйонам глядачів, – поділився секретом режисер.

Однак творці шоу вирішили розвинути сюжет.

– Ми дійшли висновку, що якщо головний герой відлетить – ми не зможемо донести потрібне посилання, – уточнив Дон-хек.

Нагадаємо, що серіал Гра в кальмара продовжили на другий сезон. Режисер картини заявив, що на створення продовження гри в кальмарі його надихнули позитивні відгуки глядачів.