Компанія Netflix порадувала фанатів популярного південнокорейського серіалу Гра в кальмара новими подробицями проекту. На офіційній сторінці платформи у Twitter з’явилося відео зі зніманнями серіалу без візуальних ефектів.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I

