Компанія Netflix порадувала фанатів популярного південнокорейського серіалу Гра в кальмара новими подробицями проекту. На офіційній сторінці платформи у Twitter з’явилося відео зі зніманнями серіалу без візуальних ефектів.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I — Netflix (@netflix) November 10, 2021

У ролику можна помітити, що за допомогою візуальних ефектів на зняті кадри наклали необхідне тло, прибрали мікрофони та відкоригували колірну гаму. А в моменті з падінням одного з учасників гри на Сон Гі-хуна замалювали матраци, на які актори приземлялися під час знімань.

У випробуванні з перетягуванням каната те, що відбувається, дійсно знімалося на платформах, але саму прірву помітно збільшили за допомогою комп’ютерної графіки.

У передостанньому випробуванні, де учасники гри рухалися скляним мостом, під час знімання підлога не розбивалася на дрібні шматки — уламки також домалювали пізніше. Актори стрибали на спеціальні платформи, що різко опускалися, створюючи ефект падіння.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу Гра в кальмара міг закінчитися інакше. Режисер проекту заявив, що в одній із версій головний герой міг сісти у літак. Але глядачам показали, що він вирішив не відлітати до США, а помститися творцям жорстокої гри.

Відомо, що серіал було продовжено на другий сезон. Режисер картини заявив, що на створення продовження Гра в кальмара його надихнули позитивні відгуки глядачів.