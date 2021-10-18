Компанія Netflix оцінила свій серіал Гра в кальмара в майже $900 млн. Про це повідомило агентство Bloomberg, яке отримало секретні документи стримингової платформи.

За даними з документа, проект окупиться майже в 40 разів — на створення серіалу Netflix витратила всього $21,4 млн, це вкрай мало за мірками сучасних культових серіалів. На кожну серію було витрачено близько $2,3 млн.

Наприклад, на створення першого сезону Гри престолів компанія витратила $50-60 млн.

У Netflix поки ніяк не прокоментували витік внутрішніх документів, проте юрист компанії повідомив Blomberg, що публікувати секретні дані компанії “недоречно”.

Нагадаємо, що за 25 днів з моменту прем’єри стрічка набрала понад 111 млн переглядів. Таким чином Гра в кальмара обійшла американський серіал Бріджертони, який за місяць переглянуло 82 млн користувачів.

Прем’єра серіалу відбулася 17 вересня, і за короткий період проект став неймовірно популярним у всьому світі. Він очолив чарти Netflix у 90 країнах.

Серіал також позитивно вплинув на взуттєву компанію Vans – продаж білих сліпонів виробника зріс на рекордні 7800%. Головні герої серіалу носили аналогічне взуття, а попит також помітно збільшився і на зелені костюми.