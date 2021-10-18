Южнокорейский сериал Игра в кальмара является отражением жесткой социальной реальности и кризиса, возникшего в мире из-за Covid-19.

Замысел сериала возник еще в 2008 году. С тех пор режиссер и автор ленты Хван Дон Хек пытался убедить продюсеров профинансировать проект, отражающий трудности, которые переживает общество.

— Всего за десять лет мы эволюционировали и оказались в таком же жестоком мире, как в этой драме на выживание, в том мире, где победитель захватывает все. Мне грустно, — объяснил он в ежедневной газете Joongang.

Экономист из университета Рицумейкан, Ли Кан Кук, объяснил, что Игра в кальмара похожа на драму малых семейных предприятий, оказавшихся в трудном положении с самого начала пандемии.

Долг домохозяйств Южной Кореи является самым высоким в Азии, он превышает 100% ВВП. Именно из-за долгов в период с 2014 по 2018 год почти 800 человек пытались покончить с собой, спрыгнув с моста Мапо в Сеуле, известного как Мост смерти.

Сегодня молодые люди все чаще накапливают долги, поскольку их привлекают азартные онлайн-игры или криптовалюта.

После выхода сериала люди с большими долгами стали набирать телефонный номер вербовщика с Игры в кальмара, в надежде связаться с организаторами игры, чтобы принять в ней участие.

— Игра в кальмара отражает сегодняшний образ мышления корейского народа. Изгнание из общества, неустроенность, враги со всех сторон. Участники оказываются в безнадежном положении, и единственным выходом для них, похоже, становится Игра в кальмара, — говорится в El Monde.

Стоит заметить, что компания Netflix оценила сериал Игра в кальмара в почти $900 млн.

По данным агентства Bloomberg, проект окупится почти в 40 раз — на создание сериала Netflix потратила всего $21,4 млн, это крайне мало по меркам современных культовых сериалов. На каждую серию было потрачено около $2,3.

Премьера сериала состоялась 17 сентября, и за короткий период проект стал невероятно популярным во всем мире. Он возглавил чарты Netflix в 90 странах.

Источник: El Monde