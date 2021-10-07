Це Гра в кальмара? Справжній телефонний номер в серіалі привів до пранку-апокаліпсису

Справжній телефонний номер, що “засвітився” в кадрі популярного південнокорейського серіалу від Netflix Гра в кальмара спричинив пранк-апокаліпсис.

Звичайні люди щодня отримають по кілька тисяч дзвінків, повідомлень та навіть фото від незнайомців, які буцімто бажать зіграти в гру в кальмара.

Незнайомець із візиткою

В одному з епізодів серіалу дивакуватий незнайомець простягає візитну картку головному герою Сон Кі Хуну, який повністю зав’яз у шалених боргах. Тоді чоловік запропонував боржнику зіграти в гру, яка зможе врятувати його.

На диво, саме на цій картці зазначений справжній номер телефону із восьми цифр. До речі, він належить жителю Південної Кореї, який не підозрюючи що і до чого, став анонімною зіркою у світі.

Повернімося до фільму. Отже ті, хто телефонує за цим номер, отримують запрошення на змагання не на життя, а на смерть, де переможець отримує великий грошовий приз. Але відчайдухи не знають, яке пекло доведеться пройти.

Але це все у фільмі, у реальному житті ж серіальна візитна картка зробила справній світовий фурор.

Пранк-апокаліпсис від Гри в кальмара

Фанати серіалу від Південної Кореї до Південної Америки активно набирають телефонний номер в пошуках зв’язку з буцімто організаторами гри на виживання.

Між тим навіть набрані з помилками номери належать реальним жителям Південної Кореї. Через це люди дратуються та скаржаться засновникам серіалу.

Так, власник телефонного номера, що в точності збігається з вигаданим в серіалі, кожного дня отримує тисячі дзвінків.

Спочатку він думав, що це звичайний спам, але потім люди, які йому дзвонили, все пояснили.

Чоловік не може спокійно спати ночами. Він розповів, що незнаймці зазвичай кажуть йому, що хочуть зіграти в гру.

Однак міняти номер 40-річний підприємець не збирається, оскільки користується ним вже понад 10 років, і він важливий для роботи.

Окрім того, його дружину, номер якої відрізняється лише на одну цифру, також атакували дзвінками. А вона навіть не дивилась серіал. Жінка зізналась, що це великий стрес для неї.

Також фанати атакували і 26-річну Ханне Кім – офісну працівницю з Сеула. Її ж номер телефону відрізняється лише двома цифрами.

Дівчина помітила сплеск повідомлень та дзвінків від незнайомців, навіть з самої Колумбії. Більшість людей одразу кладуть слухавку, а деякі додумуються запитати: це гра в кальмара?

Дівчина звернулася до Netflix і південнокорейської продюсерської компанії Siren Pictures з питанням, що вони робитимуть з цією ситуацією. Але засновники серіалу відповіли, що не надаватимуть фінансову компенсацію жертвам телефонним переслідувачам.

А от випускниця південнокорейського коледжу вимагає від Netflix або Siren Pictures вибачень.

У 22-річної дівчини, номер телефону відрізняється на дві цифри. Їй дзвонять понад сто разів на день. Та оскільки зараз вона шукає роботу, то змушена відповідати на всі дзвінки. Дівчина каже: раптом це телефонує роботодавець?!

Водночас представниця Netflix повідомила, що компанія у співпраці з Siren Pictures планують змінити сцену з номером телефону. Але чи змінить це ситуацію у реальності – малоймовірно.

Серіал Гра в кальмара вийшов на Netflix 17 вересня. Зараз він входить у топ-10 популярних проектів в світовому рейтингу сервісу.

Це перший південнокорейський серіал, який зумів досягти таких результатів. Він вже встиг отримати найбільшу кількість переглядів серед релізів компанії у 90 країнах.

За сюжетом 456 осіб через потреби в грошах вирішили взяти участь в загадковій грі на виживання. Переможець отримає близько $38,5 млн.

Раніше ми писали, чому серіал Гра в кальмара став хітом року та чому весь світ фанатіє від нього.