Співачка Аліна Паш презентувала пісню НЕбратські народи. Разом із композицією вийшов і анімаційний кліп-мультик.

Загалом, трек є рефлексією на події в Україні, а також розвінчує міф, який російська пропаганда нав’язує десятиліттями – образ братніх народів.

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– Одним із головних наративів російської пропаганди є образ “братських” народів – українців та росіян, які мають бути однією родиною (Росією). Ця пісня – нагадування, що ніякого братства немає. Є лише спроби Росії окупувати Україну та знищити українців, – йдеться в описі під відео.

Сама Аліна каже, що глибинне усвідомлення прірви між українським та російським народами прийшло лише в лютому 2022 року.

– Це усвідомлення зміцнюється та наростає щодня. Це точка, звідки розпочався новий відлік, – зазначила Паш.

Незважаючи на гучну назву нової композиції, Аліна Паш виступить на фестивалі Sziget із російськими музикантами. На думку співачки, відмова від участі українських музикантів не буде противагою росіянам.