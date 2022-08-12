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Жодного братства немає: Аліна Паш випустила пісню про нав’язаний міф

12 Серпня 2022, 12:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Паш

Співачка Аліна Паш презентувала пісню НЕбратські народи. Разом із композицією вийшов і анімаційний кліп-мультик.

Загалом, трек є рефлексією на події в Україні, а також розвінчує міф, який російська пропаганда нав’язує десятиліттями – образ братніх народів.

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– Одним із головних наративів російської пропаганди є образ “братських” народів – українців та росіян, які мають бути однією родиною (Росією). Ця пісня – нагадування, що ніякого братства немає. Є лише спроби Росії окупувати Україну та знищити українців, – йдеться в описі під відео.

Сама Аліна каже, що глибинне усвідомлення прірви між українським та російським народами прийшло лише в лютому 2022 року.

– Це усвідомлення зміцнюється та наростає щодня. Це точка, звідки розпочався новий відлік, – зазначила Паш.

Незважаючи на гучну назву нової композиції, Аліна Паш виступить на фестивалі Sziget із російськими музикантами. На думку співачки, відмова від участі українських музикантів не буде противагою росіянам.

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Аліна Паш Пісня прем’єра
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