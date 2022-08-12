Певица Алина Паш презентовала песню НЕбратські народи. Вместе с композицией вышел и анимационный клип-мультик.

В целом трек является рефлексией на события в Украине, а также развенчивает миф, который российская пропаганда навязывает десятилетиями — образ братских народов.

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— Одним из главных нарративов российской пропаганды является образ “братских” народов – украинцев и россиян, которые должны быть одной семьей (Россией). Эта песня – напоминание о том, что никакого братства нет. Есть только попытки России оккупировать Украину и уничтожить украинцев, — говорится в описании под видео.

Сама Алина говорит, что глубинное осознание пропасти между украинским и русским народами пришло только в феврале 2022 года.

— Это осознание укрепляется и нарастает каждый день. Это точка, откуда начался новый отсчет, — отметила Паш.

Несмотря на громкое название новой композиции, Алина Паш выступит на фестивале Sziget с российскими музыкантами. По мнению певицы, отказ от участия украинских музыкантов не будет противовесом россиянам.