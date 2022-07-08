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Heaven: Аліна Паш презентувала пісню про загиблих дітей під час війни

8 Липня 2022, 15:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Heaven: Аліна Паш презентувала пісню про загиблих дітей під час війни

Співачка Аліна Паш презентувала пісню Heaven. Разом із нею артистка презентувала й кліп.

Пісня присвячена загиблим дітям під час повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія. У кліпі обігрують похоронний ритуал.

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– Те, про що страшно говорити, але мовчати – ще страшніше. Станом на ранок 8 липня 2022 року понад 993 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. 347 із них загинули, – написала Паш в Instagram.

Композицію артистка виконала двома мовами – українською та англійською. У пісні чуються народні мотиви.

У кліпі можна побачити стендап-комікесу Наталію Гаріпову та Вікторію Булітко із Дизель Шоу. Відеоролик знімали в Литві.

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