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Аліна Паш виступатиме на фестивалі Sziget із російськими музикантами

10 Серпня 2022, 09:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Аліна Паш

Співачка Аліна Паш вирішила брати участь у фестивалі Sziget в Угорщині, де також виступатимуть росіяни. Про свою думку з цього приводу артистка розповіла у Facebook.

На думку співачки, відмова від участі українських музикантів не буде противагою росіянам.

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– Я серйозно розмірковувала над варіантом, щоби відмовитися від участі. Проте для виваженого рішення Ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде мати противаги росіянам, – заявила Аліна.

Співачка додала, що бачить цинізм у підтримці України та легалізації росіян. Паш вважає, що якщо створити скандал, це може негативно вплинути на “досягнення дипломатії” між країнами.

Для менших фестивалей, відмова можливо якраз би мала більше позитиву в інтересах України, але на таких великих фестивалях як Сігет, зваживши усі фактори, зокрема готовність інших українських артистів виступати – я також вирішила не відмовлятись. Це дуже непростий і болючий компроміс, – додала Аліна.

Артистка також нагадала, що вже встигла виступити на одному концерті з російськими виконавцями – це був фестиваль Mad Cool Festival у Мадриді.

Тепер зірка приготувала для фанатів дещо особливе, і вже зацікавила своїми словами.

– Якщо логістика та час дозволять бути присутньою під час виступу когось із росіян – зроблю все можливе, аби ці артисти могли відчути сором за те, що вони є частиною суспільства, котре веде війну проти України та проти всього вільного світу, – закінчила свою думку артистка.

Раніше Аліна Паш зізналася про брехню з приводу поїздки до Криму. Артистка багато разів намагалася виправдатися за фальшиву довідку про поїздку до окупованого Криму, вибачилася за брехню.

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Аліна Паш Війна в Україні
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