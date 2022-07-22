Акторка Наталка Денисенко поділилася зворушливими фото із чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває на фронті.

Знімки зірка серіалу Кріпосна оприлюднила в Instagram. Андрій у військовій формі ніжно обіймає її. Акторка зазначила, що дуже сумує за чоловіком.

– Мій герой, мій захисник, мій коханий. Наше життя не буде таким, як раніше, але точно буде краще. Думаю, кожен зрозумів і побачив у цей час своїх близьких та коханих без масок і прикрас! Ми всі зрозуміли, хто і що справді має цінність у цьому житті, – написала під фото Наталка.

Шанувальники оцінили кадри подружжя, побажавши їм щастя та висловивши впевненість, що все буде добре.

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Ось історія кохання. Все скоро закінчиться і Андрій повернеться живим та здоровим.

Який гарний кадр! Нереально красиві та щасливі!

Ви дуже гарна пара! Нехай усі чоловіки повернуться додому до своїх рідних!

Дай Боже, щоб кожен солдат України повернувся додому швидше – живий, здоровий, із перемогою!

Дивлюся на вас і сльоза покотилася. Ви є прикладом для сімей.

Ви неймовірні… Як шкода, що війна назавжди змінить нас усіх.

Які в нас гарні воїни! – Пишуть у коментарях Денисенко.

Зазначимо, що від перших днів повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Андрій Федінчик захищає нашу країну.

Сама Наталка Денисенко наразі перебуває в Польщі на зйомці четвертого сезону Кріпосної, який буде без російських акторів і дубльований українською мовою.