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Жаль, що війна назавжди змінить нас: Денисенко поділилася фото з чоловіком, який зараз на фронті

22 Липня 2022, 18:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Жаль, що війна назавжди змінить нас: Денисенко поділилася фото з чоловіком, який зараз на фронті
Джерело: Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко поділилася зворушливими фото із чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває на фронті.

Знімки зірка серіалу Кріпосна оприлюднила в Instagram. Андрій у військовій формі ніжно обіймає її. Акторка зазначила, що дуже сумує за чоловіком.

– Мій герой, мій захисник, мій коханий. Наше життя не буде таким, як раніше, але точно буде краще. Думаю, кожен зрозумів і побачив у цей час своїх близьких та коханих без масок і прикрас! Ми всі зрозуміли, хто і що справді має цінність у цьому житті, – написала під фото Наталка.

Шанувальники оцінили кадри подружжя, побажавши їм щастя та висловивши впевненість, що все буде добре.

Зараз дивляться
  • Ось історія кохання. Все скоро закінчиться і Андрій повернеться живим та здоровим.
  • Який гарний кадр! Нереально красиві та щасливі!
  • Ви дуже гарна пара! Нехай усі чоловіки повернуться додому до своїх рідних!
  • Дай Боже, щоб кожен солдат України повернувся додому швидше – живий, здоровий, із перемогою!
  • Дивлюся на вас і сльоза покотилася. Ви є прикладом для сімей.
  • Ви неймовірні… Як шкода, що війна назавжди змінить нас усіх.
  • Які в нас гарні воїни! – Пишуть у коментарях Денисенко.

Зазначимо, що від перших днів повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Андрій Федінчик захищає нашу країну.

Сама Наталка Денисенко наразі перебуває в Польщі на зйомці четвертого сезону Кріпосної, який буде без російських акторів і дубльований українською мовою.

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