Акторка Наталка Денисенко поділилася зворушливими фото із чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває на фронті.
Знімки зірка серіалу Кріпосна оприлюднила в Instagram. Андрій у військовій формі ніжно обіймає її. Акторка зазначила, що дуже сумує за чоловіком.
– Мій герой, мій захисник, мій коханий. Наше життя не буде таким, як раніше, але точно буде краще. Думаю, кожен зрозумів і побачив у цей час своїх близьких та коханих без масок і прикрас! Ми всі зрозуміли, хто і що справді має цінність у цьому житті, – написала під фото Наталка.
Шанувальники оцінили кадри подружжя, побажавши їм щастя та висловивши впевненість, що все буде добре.
- Ось історія кохання. Все скоро закінчиться і Андрій повернеться живим та здоровим.
- Який гарний кадр! Нереально красиві та щасливі!
- Ви дуже гарна пара! Нехай усі чоловіки повернуться додому до своїх рідних!
- Дай Боже, щоб кожен солдат України повернувся додому швидше – живий, здоровий, із перемогою!
- Дивлюся на вас і сльоза покотилася. Ви є прикладом для сімей.
- Ви неймовірні… Як шкода, що війна назавжди змінить нас усіх.
- Які в нас гарні воїни! – Пишуть у коментарях Денисенко.
Зазначимо, що від перших днів повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Андрій Федінчик захищає нашу країну.
Сама Наталка Денисенко наразі перебуває в Польщі на зйомці четвертого сезону Кріпосної, який буде без російських акторів і дубльований українською мовою.