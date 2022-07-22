Актриса Наталка Денисенко поделилась трогательными фото с мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас находится на фронте.

Снимки звезда сериала Крепосная обнародовала в Instagram. Андрей в военной форме нежно обнимает ее. Актриса отметила, что очень скучает за мужем.

— Мой герой, мой защитник, мой любимый. Наша жизнь не будет такой, как раньше, но точно будет лучше. Думаю, каждый понял и увидел в это время своих близких и любимых без масок и украшений! Мы все поняли, кто и что действительно имеет ценность в этой жизни, — написала под фото Наталка.

Поклонники оценили кадры супругов, пожелав им счастья и выразив уверенность, что все будет хорошо.

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Вот история любви. Все скоро закончится и Андрей вернется живым и здоровым.

Какой хороший кадр! Нереально красивые и счастливые!

Вы очень красивая пара! Пусть все мужчины вернутся домой к своим родным!

Дай Бог, чтобы каждый солдат Украины вернулся домой скорее — живой, здоровый, с победой!

Смотрю на вас и слеза покатилась. Вы пример для семей.

Вы невероятные… Как жаль, что война навсегда изменит всех нас.

Какие у нас красивые воины! — Пишут в комментариях Денисенко.

Отметим, что с первых дней полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Андрей Фединчик защищает нашу страну.

Сама Наталка Денисенко сейчас находится в Польше на съемке четвертого сезона Крепостной, который будет без российских актеров и дублирован на украинский язык.