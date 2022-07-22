Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Жаль, что война навсегда изменит нас: Денисенко поделилась фото с мужем, который сейчас на фронте

22 июля 2022, 18:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Жаль, что война навсегда изменит нас: Денисенко поделилась фото с мужем, который сейчас на фронте
Источник: Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко поделилась трогательными фото с мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас находится на фронте.

Снимки звезда сериала Крепосная обнародовала в Instagram. Андрей в военной форме нежно обнимает ее. Актриса отметила, что очень скучает за мужем.

— Мой герой, мой защитник, мой любимый. Наша жизнь не будет такой, как раньше, но точно будет лучше. Думаю, каждый понял и увидел в это время своих близких и любимых без масок и украшений! Мы все поняли, кто и что действительно имеет ценность в этой жизни, — написала под фото Наталка.

Поклонники оценили кадры супругов, пожелав им счастья и выразив уверенность, что все будет хорошо.

Сейчас смотрят
  • Вот история любви. Все скоро закончится и Андрей вернется живым и здоровым.
  • Какой хороший кадр! Нереально красивые и счастливые!
  • Вы очень красивая пара! Пусть все мужчины вернутся домой к своим родным!
  • Дай Бог, чтобы каждый солдат Украины вернулся домой скорее — живой, здоровый, с победой!
  • Смотрю на вас и слеза покатилась. Вы пример для семей.
  • Вы невероятные… Как жаль, что война навсегда изменит всех нас.
  • Какие у нас красивые воины! — Пишут в комментариях Денисенко.

Отметим, что с первых дней полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Андрей Фединчик защищает нашу страну.

Сама Наталка Денисенко сейчас находится в Польше на съемке четвертого сезона Крепостной, который будет без российских актеров и дублирован на украинский язык.

Читайте также:
Жаль, что война навсегда изменит нас: Денисенко поделилась фото с мужем, который сейчас на фронтеПусть гниют в РФ: Наталка Денисенко о коллегах-россиянах и племяннике призывного возраста

Теги
Наталка Денисенко
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь