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Нехай гниють у РФ: Наталка Денисенко про колег-росіян та племінника призовного віку

16 Липня 2022, 14:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нехай гниють у РФ: Наталка Денисенко про колег-росіян та племінника призовного віку

Акторка Наталка Денисенко розповіла, як хотіла достукатися до колег із РФ, про родичів там та про ненависть до них.

Зірка серіалу Кріпосна каже, спочатку записувала звернення до колег-росіян, проте при цьому назвала себе наївною дурепою.

– Писала Соні Прісс, яка грала у Кріпосній головну роль, Євгенії Лозі – теж з нею працювала, Максиму Радугіну, з якого Україна зробила зірку, оскільки в Росії він нікому не потрібен… Він написав Ні війні у себе в Instagram, а потім видалив. Мені він нічого не відповів. Дуже хочеться, щоб вони ніколи в житті не ступили на нашу землю, щоби я про них забула назавжди, – зазначила Денисенко.

Зараз дивляться

Зізнається, всі її колеги-росіяни любили Київ, проте зараз бажає їм гнити у РФ.

Наталка каже, що в Росії вона має родичів – рідну тітку, яка за час повномасштабної війни написала їй один раз.

– Потім я скидала їй відео, і вони нічого не писала. Виходить, що моя двоюрідна сестра має сина Максима і він призовного віку, – сказала Денисенко.

Зізнається, з ненавистю, яка є до росіян – їй найважче.

– Найважче не ненавидити, а відпускати, давати більше любові своїм, а я ненавиджу росіян. Мою сторінку в Instagram вже двічі заблокували. Мені сказали, що хтось проплатив гроші, щоби її цілеспрямовано заблокували, – зазначила Денисенко.

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Теги
Війна в Україні Наталка Денисенко
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