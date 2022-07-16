Акторка Наталка Денисенко розповіла, як хотіла достукатися до колег із РФ, про родичів там та про ненависть до них.

Зірка серіалу Кріпосна каже, спочатку записувала звернення до колег-росіян, проте при цьому назвала себе наївною дурепою.

– Писала Соні Прісс, яка грала у Кріпосній головну роль, Євгенії Лозі – теж з нею працювала, Максиму Радугіну, з якого Україна зробила зірку, оскільки в Росії він нікому не потрібен… Він написав Ні війні у себе в Instagram, а потім видалив. Мені він нічого не відповів. Дуже хочеться, щоб вони ніколи в житті не ступили на нашу землю, щоби я про них забула назавжди, – зазначила Денисенко.

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Зізнається, всі її колеги-росіяни любили Київ, проте зараз бажає їм гнити у РФ.

Наталка каже, що в Росії вона має родичів – рідну тітку, яка за час повномасштабної війни написала їй один раз.

– Потім я скидала їй відео, і вони нічого не писала. Виходить, що моя двоюрідна сестра має сина Максима і він призовного віку, – сказала Денисенко.

Зізнається, з ненавистю, яка є до росіян – їй найважче.