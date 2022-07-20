Четвертий сезон костюмованої телевізійної драми Кріпосна буде без російських акторів і дубльований українською мовою.

У Facebook шоураннерка серіалу Тала Пристаєцька заявила, що жодного актора з РФ у дозйомках Кріпосної, які зараз відбуваються в Польщі, не буде. У сценах, де задіяно персонажа Тетяни Ратникової, знімається дублер.

– Серіал для показу на всіх територіях дублюється українською мовою. Російської мови у проєкті не буде. Ні в мене особисто, ні в когось із команди немає жодного сумніву, що РФ – держава-терорист, – наголосила Тала.

Висловилась із цього приводу і зірка серіалу Наталка Денисенко в Instagram. Вона зазначила, що довелося переписати сценарій, викинути безліч сцен, але вона вдячна всій команді, режисеру, продюсерам та головним замовникам серіалу – польському ТБ за таку принципову позицію.

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– Пишу це повідомлення, оскільки мої колеги навколо наших зйомок розвели страшний ср*ч! Дуже неприємно, а з іншого боку цікаво, оскільки в таких стресових ситуаціях шуліки скинули маски. Нам не можна співпрацювати з ворогом, я підтримую цей факт і, звісно, ​​без ненависті та з вдячністю до всіх колег з ворожої країни, які на свій страх та ризик підтримали та підтримують Україну, – сказала Денисенко.

Також вона виділила і тих колег, які не знаючи всієї достовірної інформації, цькували її.

– Так не можна, дорогі, бо поки ми їмо одне одного без розбору, перемога спізнюватиметься. Має бути соромно за те, що розводите зраду там, де її немає! Але вже тішить, що серед нас більше адекватних людей. Слава Україні! – Підсумувала Наталка.

Очевидно, Денисенко мала на увазі нещодавній пост в Instagram Валерії Ходос. Та закликала українських акторів не ставати в один кадр із російськими колегами, натякаючи на якийсь проєкт, дозйом якого відбувається за кордоном.