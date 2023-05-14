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Зелена дієта: Єфросиніна розповіла, як підготувати фігуру до літа

14 Травня 2023, 13:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Зелена дієта: Єфросиніна розповіла, як підготувати фігуру до літа

Ведуча Маша Єфросиніна поділилася секретом підготовки фігури до літа. Щоб виглядати на всі 100 до пляжного сезону, зірка дотримується кількох правил, які будуть корисними кожному.

Своїми порадами Маша поділилася в Instagram.

Так, для очищення організм вона вирушила до Туреччини – там в її раціоні були смузі, салати, багато овочів зеленого кольору. Це свого роду “зелена дієта”.

– Є твердження, що саме такі рослинні продукти запускають усі очисні механізми в організмі. До того ж наші органи відпочивають від перероблення важкої їжі, займаючись детоксикацією, – запевняє Єфросиніна.

Єфросиніна

Маша заявила, що при зрості 180 см важить 62 кг, а на тлі стресів набрала аж 3 кг.

Однак є й інші правила для схуднення від ведучої. Серед них – вживання величезної кількості води щодня, обмеження тіста/дріжджів і молочних продуктів у раціоні і навіть ретельне пережовування їжі.

– Сніданок – найважливіший. Приділяйте йому найбільше уваги. Усе смачне, калорійне і жирне потрібно їсти з величезною кількістю овочів. Інакше можете вважати, що отруюєте організм пінопластом, – заявила Єфросиніна.

Єфросиніна

Раніше Оля Полякова показала себе із зайвою вагою. Як виявилося, це було 11 років тому після народження Аліси – тоді співачка важила 86 кг. Зірка додала, що тоді виглядала, як шафа на ніжках.

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Маша Єфросиніна
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