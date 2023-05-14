Ведуча Маша Єфросиніна поділилася секретом підготовки фігури до літа. Щоб виглядати на всі 100 до пляжного сезону, зірка дотримується кількох правил, які будуть корисними кожному.

Своїми порадами Маша поділилася в Instagram.

Так, для очищення організм вона вирушила до Туреччини – там в її раціоні були смузі, салати, багато овочів зеленого кольору. Це свого роду “зелена дієта”.

– Є твердження, що саме такі рослинні продукти запускають усі очисні механізми в організмі. До того ж наші органи відпочивають від перероблення важкої їжі, займаючись детоксикацією, – запевняє Єфросиніна.

Маша заявила, що при зрості 180 см важить 62 кг, а на тлі стресів набрала аж 3 кг.

Однак є й інші правила для схуднення від ведучої. Серед них – вживання величезної кількості води щодня, обмеження тіста/дріжджів і молочних продуктів у раціоні і навіть ретельне пережовування їжі.

– Сніданок – найважливіший. Приділяйте йому найбільше уваги. Усе смачне, калорійне і жирне потрібно їсти з величезною кількістю овочів. Інакше можете вважати, що отруюєте організм пінопластом, – заявила Єфросиніна.

Раніше Оля Полякова показала себе із зайвою вагою. Як виявилося, це було 11 років тому після народження Аліси – тоді співачка важила 86 кг. Зірка додала, що тоді виглядала, як шафа на ніжках.