Плюс 22 кг: Полякова неожиданно показала фото, на котором она с лишним весом

Певица Оля Полякова вспомнила период, когда набрала 22 килограмма и ее вес составил 86 кг. Таким признанием она поделилась в программе Взрослые девушки.

По словам Поляковой, это произошло после рождения второй дочери Алисы 11 лет назад.

— Лежу я на пляже, жирная. Когда я родила Алису, я весила плюс 22 килограмма. Я выглядела, как огромный шкаф на ножках. Это вообще ужас (Ред.), — рассказала исполнительница.

Во время программы она показала Маше Ефросининой свое фото с лишним весом и засмеялась. Полякова шутила, что тогда она не была “супер блондинкой”, а была “супер колбасинкой”.

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Она также рассказала, что для нее именно 2011 год стал переломным в ее жизни и карьере. Тогда неизвестный для нее автор Виталий Таран предложил ей исполнять песню Шлепки, уверяя, что этот хит сделает из нее звезду.

Полякова отказалась от предложения и заявила, что не слышала раньше худшей песни. Но уже через год эта композиция принесла ей популярность.

Источник: Взрослые девушки