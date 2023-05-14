Ведущая Маша Ефросинина поделилась секретом подготовки фигуры к лету. Чтобы выглядеть на все 100 к пляжному сезону, звезда придерживается нескольких правил, которые будут полезными каждому.

Своими советами Маша поделилась в Instagram.

Так, для очищения организма она отправилась в Турцию — там в ее рационе были смузи, салаты, много овощей зеленого цвета. Это своего рода “зеленая диета”.

— Есть утверждение, что именно такие растительные продукты запускают все очищающие механизмы в организме. К тому же наши органы отдыхают от переработки тяжелой пищи, занимаясь детоксикацией, — уверяет Ефросинина.

Маша заявила, что при росте в 180 см весит 62 кг, а на фоне стрессов набрала аж 3 кг.

Однако есть и другие правила для похудения от ведущей. Среди них — употребление огромного количества воды ежедневно, ограничение теста/дрожжей и молочных продуктов в рационе и даже тщательное пережевывание пищи.

— Завтрак — самый важный. Уделяйте ему больше всего внимания. Все вкусное, калорийное и жирное нужно есть с огромным количеством овощей. Иначе можете считать, что травите организм пенопластом, — заявила Ефросинина.



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