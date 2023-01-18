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З 15 років на дієтах: Тіна Кароль розсекретила свою вагу

18 Січня 2023, 16:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль розсекретила свою вагу та розповіла про боротьбу із зайвими кілограмами.

У своєму Telegram-каналі артистка оприлюднила фото топлес та скрін додатку, який аналізує різні параметри тіла. На ньому показано стару вагу і ту, що зараз – 58,4 кілограмів та 53,3 кілограмів.

Тина Кароль вес

Зараз дивляться

– Вага загубилася, оскільки я обрала інший підхід до здоров’я. Щоденні стреси, картизол на піку… Тільки потім прозріння. Зрозуміла, що проблема в інсуліні. Я на дієтах із 15 років, все свідоме життя худла як самостійно, так і за будь-які гроші. Поки не зрозуміла, що це “развод”. Це ціла індустрія – схуднення, де невигідно говорити правду, – зізналася Тіна Кароль.

Виконавиця наголосила, що вся проблема в інсуліні, який перебуває у нездоровому стані.

– Раціон із дитинства – це вуглеводи та цукор. Як і у всіх звичайних школярів, він був – картопля, котлетка, хлібчик, компотик, цукерка, булочка. Будь-яка вага ідеальна і кожен має бути собою, аби не шкодило здоров’ю і вам подобалося, – підсумувала артистка.

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