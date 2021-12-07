Українська блогерка Даша Квіткова розповіла сварку зі своїм чоловіком Микитою Добриніним. Вона згадала, що одна з найнеприємніших суперечок сталася на початку стосунків.

Тоді Микита захотів полетіти до Барселони, щоб розвіятися і побути на самоті. Лише потім Даша дізналася, що там чоловік зустрічався зі своїми друзями.

– Мені він каже, що я хочу побути сам, а потім я дізнаюся, що там він зустрічається з друзями. На цьому тлі у нас сталася велика сварка, де я збирала речі і йшла. Він мене зупинив, ми поговорили й відтоді, якщо він хоче до Барселони, то ми летимо разом, – зізналась Даша Квіткова.

За словами Микити, перші серйозні сварки у пари виникали після закінчення романтичного реаліті Холостяк 9, де він був головним героєм.

– Коли ми разом сидимо вдома, обнімаємося і цілуємося, а тут мене на екрані показують з іншою дівчиною. І ніби ми все розуміємо, але конфлікти все одно виникали, – розповів Добринін.

Нещодавно у стосунках Добриніна і Квіткової знову сталася криза. Парі не вистачало часу одне на одного через народження первістка Лева.

Щоб виправити ситуації вони удвох вирушили до Іспанії, де провели тиждень. За малюком у той час доглядала мама Даші Квіткової.