Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала о ссоре со своим мужем Никитой Добрыниным. Она вспомнила, что один из самых неприятных споров произошел в начале отношений.

Тогда Никита захотел улететь в Барселону, чтобы развеяться и побыть одному. Только потом Даша узнала, что там мужчина встречался со своими друзьями.

– Мне он говорит, что я хочу побыть один, а потом я узнаю, что там он встречается с друзьями. На этом фоне у нас произошла большая ссора, где я собирала вещи и уходила. Он меня остановил, мы поговорили и с тех пор, если он хочет в Барселону, мы летим вместе, — призналась Даша Квиткова.

По словам Никиты, первые серьезные ссоры у пары возникали после окончания романтического реалити Холостяк 9, где он являлся главным героем.

– Когда мы вместе сидим дома, обнимаемся и целуемся, а тут меня на экране показывают с другой девушкой. И вроде бы мы все понимаем, но конфликты все равно возникали, – рассказал Добрынин.

Недавно в отношениях Добрынина и Квитковой снова произошел кризис. Паре не хватало времени друг на друга из-за рождения первенца Льва.

Чтобы исправить ситуацию, они вдвоем отправились в Испанию, где провели неделю. За малышом в то время ухаживала мама Даши Квитковой.