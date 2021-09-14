Український телеведучий Микита Добринін разом зі своєю дружиною, блогером Дашею Квітковою, та новонародженим сином Левом планують відпочинок у Туреччині. Шоумен озвучив вартість за тур і наголосив, що в ціні вони не помилилися.

В Instagram Микита зазначив, що обіцяв розповісти про їхню майбутню поїздку до Туреччини та що їм нарешті прислали фінальний кошторис.

– Змішане почуття у мене всередині. Ми дуже мріяли про цю поїздку і можемо нарешті собі її дозволити, але коли я побачив фінальну суму, то подумав: Що? Це все за один тур? – сказав Добринін.

Вартість туру – 225 тис. грн.

– Так, друзі, вартість саме така. Ми ні в чому не помилилися й обрали для себе найкращий готель, про який давно мріяли та де ідеально буде відпочивати з маленькою дитиною, – наголосив телеведучий.

У свою чергу Даша Квіткова повідомила, що після того як її чоловік назвав ціну за тур, їй в Direct посипалися повідомлення від підписників.

– Мій Direct розділився на два табори – погані й хороші коментарі. Хочу сказати, чому я реагую на хейт і намагаюся його висміяти. По-перше, я хочу показати вам, як на таке слід реагувати. По-друге, мені щиро хочеться, щоб людей з другого табору стало більше, щоб люди стали добрішими та були щасливі в моменті свого життя, а не плювалися жовчю, – сказала блогер.

Також вона наголосила, що вони мріяли про цей готель і багато для цього працювали.

– Як тільки вас чужий успіх почне мотивувати ставати краще, тоді то все і почне виходити найкращим чином для вас, – зазначила Квіткова.

Нагадаємо, нещодавно Дашу Квіткову та Микиту Добриніна розкритикували за танці з півторамісячним сином.

Даша поділилася сімейним роликом, в якому вона з чоловіком і сином Левом танцюють. Не всіх підписників розчулило відео, деякі зазначили, що Добринін неправильно тримає дитину, та й узагалі – їй ще зарано бути в такому положенні.