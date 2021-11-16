Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова розповіла про кризу у стосунках і свій моральний стан наразі.

В Instagram Даша вирішила відповісти на запитання, які цікавлять шанувальників.

Так, хтось із підписників поцікавився, чи була криза у стосунках Даші та Микити.

Квіткова чесно відповіла, що так і дала кілька порад, щоб її пережити.

– Найголовніше – говорити. Багато, довго, про все, що болить і не подобається. Ніколи ні про що не мовчіть, – зауважила блогер.

Вона також сказала, що можна звернутися до фахівця, якщо проблему не вдається вирішити самостійно.

– Розлучитися – найлегше, а ось зберегти стосунки та сім’ю – велика праця і багато чого варта, – сказала Даша.



Крім того, відповіла вона на запитання і про свій моральний стан. Квіткова сказала, що почувається непогано, проте є “але”.

– Я дратівлива, запальна, хочу плакати, мовчати, кричати, сумувати, підтискуючи ноги під себе, – зізналася Даша.

Вона зазначила, що всіляко намагається витягувати себе з цього стану, а також сказала, що Микита герой, оскільки йому доводиться не солодко.

Даша щодня намагається говорити Добриніну про те, що він найкращий.

– Наразі з’явилося вдвічі більше турбот, роботи і за цим усім не хочеться забувати про те, що є ми . Не просто як батьки, а як люблячі чоловік і дружина, – сказала блогер.

Вона зізналася, що зараз вони з Микитою вийшли на новий рівень стосунків та поваги одне до одного.



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