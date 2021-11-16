Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Хочу плакати і кричати: Квіткова про кризу у стосунках і свій стан

16 Листопада 2021, 17:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квіткова
Джерело: Даша Квіткова

Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова розповіла про кризу у стосунках і свій моральний стан наразі.

В Instagram Даша вирішила відповісти на запитання, які цікавлять шанувальників.

Так, хтось із підписників поцікавився, чи була криза у стосунках Даші та Микити.

Квіткова чесно відповіла, що так і дала кілька порад, щоб її пережити.

– Найголовніше – говорити. Багато, довго, про все, що болить і не подобається. Ніколи ні про що не мовчіть, – зауважила блогер.

Вона також сказала, що можна звернутися до фахівця, якщо проблему не вдається вирішити самостійно.

– Розлучитися – найлегше, а ось зберегти стосунки та сім’ю – велика праця і багато чого варта, – сказала Даша.


Крім того, відповіла вона на запитання і про свій моральний стан. Квіткова сказала, що почувається непогано, проте є “але”.

– Я дратівлива, запальна, хочу плакати, мовчати, кричати, сумувати, підтискуючи ноги під себе, – зізналася Даша.

Вона зазначила, що всіляко намагається витягувати себе з цього стану, а також сказала, що Микита герой, оскільки йому доводиться не солодко.

Даша щодня намагається говорити Добриніну про те, що він найкращий.

– Наразі з’явилося вдвічі більше турбот, роботи і за цим усім не хочеться забувати про те, що є ми . Не просто як батьки, а як люблячі чоловік і дружина, – сказала блогер.

Вона зізналася, що зараз вони з Микитою вийшли на новий рівень стосунків та поваги одне до одного.


Раніше Даша Квіткова розповіла про післяпологовий період. Блогер насолоджується роллю материнства, проте зізнається, що буває нелегко.

Теги
Даша Квіткова
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка