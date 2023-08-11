Скандальна блогерка Анна Алхім обізвала жителів західних областей України. Так, усе почалося з її відео в Instagram, де вона висловила свою думку щодо деяких українців.

У короткому ролику вона звернулася до жителів західних областей – Анні не сподобалося, що там українці розмовляють рідною мовою і можуть вимагати цього від жителів інших регіонів. У підсумку частину українськомовних людей вона назвала “заводом де**лів”.

Через деякий час Алхім відповіла на невдоволення підписників – вона порадила всім незгодним відписатися від неї, щоб не чути таких слів. А потім і зовсім закрила свій акаунт від сторонніх очей.

– Тим, кому це не подобається – можете відписатися. У мене багато друзів в Ужгороді, й ніхто не реагує так, як ви. Ви вважаєте, що я неправду опублікувала? – запитала Анна.

Нагадаємо, це вже не перший скандал, у якому фігурує блогерка – наприкінці травня Анну Алхім звинуватили в коригуванні вогню після ракетного обстрілу Дніпра. Ще до ракетного удару блогерка заявила про величезне скупчення військових у лікарнях Дніпра № 6 і № 9 і закликала підписників принести їм продукти та одяг.