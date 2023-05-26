Анну Алхім звинуватили в коригуванні вогню після ракетного удару по Дніпру

Анна Алхім потрапила в скандал через ракетну атаку на лікарню в Дніпрі. Соцмережі звинувачують блогерку у коригуванні вогню на будівлю через публікацію в Instagram.

Так, увечері 25 травня Анна опублікувала в Instagram пост, у якому заявлялося про присутність величезної кількості військових у лікарнях Дніпра №6 і №9. Блогерка закликала 600 тис. підписників допомогти нашим захисникам і принести в точки збору одяг і продукти.

Після цього, вранці 26 травня окупанти вразили ракетою медзаклад Дніпра.

Після атаки Алхім видалила публікацію з інформацією про військових у лікарнях і опублікувала відео з наслідками удару. Утім, навіть після видалення публікація блогерки розлетілася російськими пабліками в Telegram.

На тлі цього Анна нарвалася на критику.

Реакція Анни Алхім

На тлі громадського осуду блогерка вирішила порозумітися. Не підбираючи слів, Алхім спробувала виправдатися за свій вчинок.

– По-перше, я зробила публікацію вчора, тому що вона була у половини жителів Дніпра. І я нагадаю, що я одна з небагатьох блогерів, яка забиває свої сторізи і стрічку публікаціями про війну. Я волонтерю і підтримую Україну з перших днів війни. Але вам на це по**ати, адже вам потрібно запостити мене у ваші тупорилі пабліки, – заявила Анна.

Хто така Анна Алхім

Анна Алхім – українська блогерка, яка вже не вперше потрапляє у скандал. Раніше вона потрапила в базу Миротворець – Алхім звинуватили в запереченні російської агресії, антиукраїнській пропаганді та участі в актах гуманітарної агресії проти України. Алхім позитивно висловлювалась про Путіна, який розв’язав війну проти України, та називала його “красунчиком”.

У березні 2023 року Алхім похизувалася, що досі слухає в машині російські пісні та не відмовилася від виконавців із РФ. Алхім слухає російську музику на стримінгових сервісах, відтак росіяни отримують за це гроші.

Раніше й інші українські блогерки потрапляли в скандал – наприклад. Інна Воронова та Ксенія Мішина опублікували роботу ППО в Києві. Це був ракетний обстріл столиці з боку Росії.