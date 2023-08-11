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Завод де**лов: блогерка Анна Алхим обозвала жителей западной Украины из-за языка

11 августа 2023, 13:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Анна Алхім

Скандальная блогерка Анна Алхим обозвала жителей западных областей Украины. Так, все началось с ее видео в Instagram, где она высказала свое мнение касательно некоторых украинцев.

В коротком ролике она обратилась к жителям западных областей — Анне не понравилось, что там украинцы разговаривают на родном языке, и могут требовать этот от жителей других регионов. В итоге часть украиноязычных людей она назвала “заводом де**лов”. Спустя время Алхим ответила на недовольство подписчиков — она посоветовала всем несогласным отписаться от нее, чтобы не слышать таких слов. А затем и вовсе закрыла свой аккаунт от посторонних глаз.

— Тем, кто это не нравится – можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде и никто не реагирует так, как вы. Вы считаете, что я неправду опубликовала? — задалась вопросом Анна.

Напомним, что это уже не первый скандал, в котором фигурирует блогерка — в конце мая Анну Алхим обвинили в корректировке огня после ракетного обстрела Днепра. Еще до ракетного удара блогер заявила об огромном скоплении военных в больницах Днепра №6 и №9 и призвала подписчиков принести им продукты и одежду.

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