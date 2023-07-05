Блогерці та співачці Інні Вороновій винесли вирок. Їй дали рік умовно. Обвинувачена повністю визнала свою провину й уклала угоду зі слідством.

Так, Воронова отримала п’ять років позбавлення волі, однак її звільнили від покарання і замість цього призначили іспитовий строк на один рік. Таку угоду про визнання винуватості затвердив Дніпровський районний суд Києва.

Нагадаємо, 16 травня, коли РФ здійснила чергову повітряну атаку по Києву, Воронова виклала в мережу роботу української ППО, за що їй вручили підозру.

Після СБУ провела у співачки обшук, і її посадили під домашній арешт.

Сама Воронова одразу ж постаралася виправдатися за відео і попросила вибачення в українців, зазначивши, що видалила його моментально, проте ролик встиг розлетітися інтернетом і російськими пабліками.

Фото: Інна Воронова