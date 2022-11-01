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Затхлий запах вивітрюється: Коля Сєрга прочитав свій новий вірш про Україну на постаменті Леніна

1 Листопада 2022, 10:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Коля Серга

Музикант Коля Сєрга звернувся до українців за допомогою власного вірша. Артист записав відео в Instagram, стоячи на постаменті з малюнком котика.

Своєю творчістю Коля поділився в Instagram.

– Прийшла година струсить кайдани

Визволяючи погляд рішуче.

І хай душа стане Майданом

Для теперішнього, нового, квітучого, – прочитав свій вірш Сєрга.

Артист вибрав своє місце не просто так — раніше на постаменті стояв Ленін, але його час минув, і затхлий запах вивітрюється, звільняючи місце для свіжого вітру сьогодення з нотками майбутнього.

Зараз дивляться

– Всі, хто говорить про тільки про минуле, бояться сьогодення, бо не в змозі його прийняти та впоратися з ним. Усі, хто постійно говорить про майбутнє, так само бояться сьогодення та намагаються через нього перестрибнути. Україна нічого не боїться, – додав музикант.

Нагадаємо, що артист радує нас не лише своїми віршами, а й піснями – нещодавно Коля Сєрга презентував пісню Тільки разом. Разом із композицією представлено й відеороботу з кадрами повномасштабної війни. Музикант нагадав, що ми обов’язково переможемо.

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Війна в Україні Коля Сєрга
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