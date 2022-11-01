Музикант Коля Сєрга звернувся до українців за допомогою власного вірша. Артист записав відео в Instagram, стоячи на постаменті з малюнком котика.
Своєю творчістю Коля поділився в Instagram.
– Прийшла година струсить кайдани
Визволяючи погляд рішуче.
І хай душа стане Майданом
Для теперішнього, нового, квітучого, – прочитав свій вірш Сєрга.
Артист вибрав своє місце не просто так — раніше на постаменті стояв Ленін, але його час минув, і затхлий запах вивітрюється, звільняючи місце для свіжого вітру сьогодення з нотками майбутнього.
– Всі, хто говорить про тільки про минуле, бояться сьогодення, бо не в змозі його прийняти та впоратися з ним. Усі, хто постійно говорить про майбутнє, так само бояться сьогодення та намагаються через нього перестрибнути. Україна нічого не боїться, – додав музикант.
Нагадаємо, що артист радує нас не лише своїми віршами, а й піснями – нещодавно Коля Сєрга презентував пісню Тільки разом. Разом із композицією представлено й відеороботу з кадрами повномасштабної війни. Музикант нагадав, що ми обов’язково переможемо.