Співак Коля Сєрга розповів, як затримував колаборантів, а також про роботу наших військових зі зрадниками. Про це артист розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

– Я в Одесі співпрацював з однією організацією, яка стоїть на захисті України, і двічі був співучасником затримання колаборантів. Перший раз я був як приманкою для зустрічі, і людину успішно “накрили”. Але я цю історію не можу розповісти докладно, – зізнався Коля.

Артист додав, що друга історія не менш дивовижна.

– До мене підійшла людина і запропонувала співпрацю. Він сказав, що має родичів у Росії, і вони погані, і запропонував попрацювати. Я погодився, взяв у нього номер телефону, і попросив хлопців перевірити чоловіка. А наші хлопці вміють діставати інформацію, навіть якщо для цього потрібно дві доби не спати. І виявилось, що це був ФСБ-шник, – заявив співак.

Сєрга додав, що він здивований тим фактом, що всі фотографії, які були в смартфоні, зберігаються в базах даних.

Зараз дивляться

– Хлопці знайшли великий ланцюжок фото та інформації, хоча у нього була дуже гарна легенда. Вони його взяли, розкололи й тепер він співпрацює з ними, – заявив артист.

Раніше Сєрга розповів про важливість української мови. Артист упевнений, що він є самоідентифікацією, і мова зараз просто необхідна. Коля зізнався, що був приємно вражений під час вивчення української культури.