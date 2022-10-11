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Желтый цвет — родное поле, синий — путь к свободе: Серга представил песню о победе

11 октября 2022, 12:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Желтый цвет — родное поле, синий — путь к свободе: Серга представил песню о победе
Источник: Коля Сєрга

Певец и украинский защитник Коля Серга презентовал песню Тільки разом. Вместе с композицией представлена и видеоработа с кадрами полномасштабной войны.

Песня Серги напоминает о том, в чем сила украинцев, а также о том, что мы обязательно победим страну-агрессора, если будем держаться все вместе. Артист также раскрывает цвета украинского флага, отмечая, что желтый цвет — родное поле, синий — путь к свободе.

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В видео можно увидеть разнообразные кадры семи месяцев полномасштабной войны с РФ — митинги в Херсоне, деоккупацию территорий украинскими военными, разрушения от вражеских обстрелов,  освобожденных азовцев, обращения президента Владимира Зеленского, работу летчиков, артиллерии и многое другое.

Ролик напоминает о том, что пережили и обрели украинцы за это время.

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