Певец и украинский защитник Коля Серга презентовал песню Тільки разом. Вместе с композицией представлена и видеоработа с кадрами полномасштабной войны.

Песня Серги напоминает о том, в чем сила украинцев, а также о том, что мы обязательно победим страну-агрессора, если будем держаться все вместе. Артист также раскрывает цвета украинского флага, отмечая, что желтый цвет — родное поле, синий — путь к свободе.

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В видео можно увидеть разнообразные кадры семи месяцев полномасштабной войны с РФ — митинги в Херсоне, деоккупацию территорий украинскими военными, разрушения от вражеских обстрелов, освобожденных азовцев, обращения президента Владимира Зеленского, работу летчиков, артиллерии и многое другое.

Ролик напоминает о том, что пережили и обрели украинцы за это время.