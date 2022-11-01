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Затхлый запах выветривается: Коля Серга прочел свой новый стих об Украине на постаменте Ленина

1 ноября 2022, 10:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Коля Серга

Музыкант Коля Серга обратился к украинцам с помощью собственного стиха. Артист записал видео в Instagram, стоя на постаменте, с рисунком котика.

Своим творчеством Коля поделился в Instagram.

— Прийшов час струсить кайдани

Визволяючи погляд рішуче.

І хай душа стане Майданом 

Для теперішнього, нового, квітучого, — прочитал свой стих Серга.

Артист выбрал свое место не просто так — ранее на постаменте стоял Ленин, но его время ушло, и затхлый запах выветривается, освобождая место для свежего ветра настоящего с нотками будущего.

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— Все, кто говорит о только о прошлом, боятся настоящего, потому что не могут его принять и справиться с ним. Все, кто постоянно говорит о будущем, так же боятся настоящего и пытаются через него перепрыгнуть. Украина ничего не боится, — добавил музыкант.

Напомним, что артист радует нас не только своими стихами, но и песнями — недавно Коля Серга презентовал песню Тільки разом. Вместе с композицией представлена и видеоработа с кадрами полномасштабной войны. Музыкант напомнил, что мы обязательно победим.

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Війна в Україні Коля Сєрга
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