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Засуджують агресію РФ: Мінкультури готує “білий” список російських артистів

24 Червня 2022, 20:35
Юля Захарченко редакторка стрічки
Засуджують агресію РФ: Мінкультури готує “білий” список російських артистів

В Україні створять так званий білий список артистів із Росії, які публічно засудили повномасштабне вторгнення армії Володимира Путіна на територію України. Музика цих виконавців і співаків зможе звучати в українському інформаційному просторі.

Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко зазначив, що артисти, які підтримали Україну та засудили вторгнення Росії, матимуть можливість поширювати свою творчість на території нашої країни.

Зараз дивляться

– Якщо вони підтримували Україну та засуджували агресію. У процесі виконання процедури можуть виникати питання, але будемо опрацьовувати їх оперативно, – зауважив Шевченко.

За словами заступника міністра культури, після початку повномасштабної війни в Україні почала частіше звучати музика наших артистів, а не російських. Це стосується також використання української мови у повсякденному житті.

Раніше в Україні створили так званий чорний список артистів, які підтримали незаконну окупацію Криму та збройну війну на Донбасі.

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Війна в Україні Мінкульт Музика співак
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