В Україні створять так званий білий список артистів із Росії, які публічно засудили повномасштабне вторгнення армії Володимира Путіна на територію України. Музика цих виконавців і співаків зможе звучати в українському інформаційному просторі.
Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко зазначив, що артисти, які підтримали Україну та засудили вторгнення Росії, матимуть можливість поширювати свою творчість на території нашої країни.
– Якщо вони підтримували Україну та засуджували агресію. У процесі виконання процедури можуть виникати питання, але будемо опрацьовувати їх оперативно, – зауважив Шевченко.
За словами заступника міністра культури, після початку повномасштабної війни в Україні почала частіше звучати музика наших артистів, а не російських. Це стосується також використання української мови у повсякденному житті.
Раніше в Україні створили так званий чорний список артистів, які підтримали незаконну окупацію Криму та збройну війну на Донбасі.