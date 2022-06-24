В Україні створять так званий білий список артистів із Росії, які публічно засудили повномасштабне вторгнення армії Володимира Путіна на територію України. Музика цих виконавців і співаків зможе звучати в українському інформаційному просторі.

Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко зазначив, що артисти, які підтримали Україну та засудили вторгнення Росії, матимуть можливість поширювати свою творчість на території нашої країни.

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– Якщо вони підтримували Україну та засуджували агресію. У процесі виконання процедури можуть виникати питання, але будемо опрацьовувати їх оперативно, – зауважив Шевченко.

За словами заступника міністра культури, після початку повномасштабної війни в Україні почала частіше звучати музика наших артистів, а не російських. Це стосується також використання української мови у повсякденному житті.

Раніше в Україні створили так званий чорний список артистів, які підтримали незаконну окупацію Криму та збройну війну на Донбасі.