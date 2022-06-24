Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Малфоя в серії фільмів про Гаррі Поттера, підтримав Україну та UAnimals.

Актор записав відеозвернення до громадян України, в якому висловив їм своє захоплення. У ролику з’явилися кадри із серії фільмів про чарівника, а також головний лиходій – Волан-де-Морт, якого порівняли із президентами РФ Володимиром Путіним.

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– Це спеціальне послання до хоробрих людей України, які не перестають надихати… Навіть у найтемніші часи для українців їхні серця доволі відкриті, щоб намагатися врятувати тварин у цей тяжкий період… Тому від Тома Фелтона і від усієї команди Слизерін хоробрим українцям, які зараз намагаються допомогти і зробити стільки гарної роботи, скільки можуть у цей жахливий період, – посилаю вам усю свою любов, – сказав актор.

Також Том закликав усіх допомогти організації UAnimals, яка займається порятунком тварин.

Це не єдиний актор серії фільмів про Гаррі Поттера, який підтримав нашу країну. Так, Олівер Фелпс купив футболку із колекції бренду боксера Олександра Усика з українською символікою. Усі кошти, одержані від продажу лімітованих речей, підуть на допомогу українцям, які постраждали від ворожих дій російської армії.