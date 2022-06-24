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Осуждают агрессию РФ: Минкультуры готовит “белый” список российских артистов

24 июня 2022, 20:35
Юля Захарченко редактор ленты
Осуждают агрессию РФ: Минкультуры готовит “белый” список российских артистов

В Украине создадут так называемый белый список артистов из России, которые публично осудили полномасштабное вторжение армии Владимира Путина на территорию Украины. Музыка этих исполнителей и певцов сможет звучать в украинском информационном пространстве.

Заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко отметил, что артисты, которые поддержали Украину и осудили вторжение России, смогут распространять свое творчество на территории нашей страны.

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– Если они поддерживали Украину и осуждали агрессию. В процессе выполнения процедуры могут возникать вопросы, но будем их обрабатывать оперативно, — отметил Шевченко.

По словам замминистра культуры, после начала полномасштабной войны в Украине начала чаще звучать музыка наших артистов, а не российских. Это касается также использования украинского языка в повседневной жизни.

Ранее в Украине создали так называемый черный список артистов, поддержавших незаконную оккупацию Крыма и вооруженную войну на Донбассе.

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Теги
Війна в Україні Минкульт Музыка співак
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