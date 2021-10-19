Заслужена артистка України Марія Гонта померла від коронавірусу

Заслужена артистка України Марія Гонта померла на 84-му році життя. Причиною смерті стали ускладнення від Covid-19.

Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці Тернопільського академічного українського драматичного театру ім Т. Г.Шевченка у Facebook.

– Світла пам’ять чудовій українській актрисі, яка так і не дочекалася звання “народноі”, хоча з позицій історії українського театру, вона була дійсно народною, як ніхто інший у цей суперечливий час, – прокоментував журналіст Олег Вергеліс.

Протягом своєї кар’єри Марія зіграла понад 100 ролей. Вона стала популярною завдяки спектаклям Суєта, Господар І. Карпенка-Карого, Маклена Граса М. Куліша, Лісова пісня Лесі Українки, Мати К. Чапека.

За високу професійну майстерність Марія Гонта отримала премію ім. М. Заньковецької (2004 р.); орден Честь і слава Тернопільщини II ступеня та довічну Президентську стипендію.

Нещодавно у Москві померла Бела Руденко – українська оперна співачка. Її не стало на 89-му році життя.

Бела співала в таких операх як Руслан і Людмила, Іван Сусанін, Севільський цирульник, Ріголетто, Травіата, Царська наречена, Садко, Іоланта.

Свою творчу кар’єру вона розвивала не лише в СРСР, а і за кордоном: у Франції, Великій Британії, Італії, Швеції, Японії, Канаді та США.