У Харкові на 50-му році життя помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара. За попередніми даними, чоловік помер від зупинки серця.

Про трагедію стало відомо увечері 11 жовтня через повідомлення журналіста Богдана Логвиненка в Facebook.

Михайло народився 14 листопада 1979 року у Львові, і в 1989 став фронтменом популярної музичної групи Мертвий Півень. Уже в 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати в театрі Арабески.

Музикант також брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.

Друзі та родичі Михайла досі не можуть повірити у його смерть, публікуючи зворушливі слова на його сторінці у Facebook.

Шок і сум. Легенди йдуть раптово. Не буде більше прокидань із Мертвим півнем. Пам‘ятатимемо. RIP.

Назавжди в серці…

Неможливо повірити… Місько Барбара покинув цей світ… Світла і вічна пам’ять…

покинув цей світ… Світла і вічна пам’ять… Раптово нестало Міська Барбари. Велика втрата для всіх нас… Буде дуже не вистачати цього голосу і з телефону, і з колонок… Лети, Місько Барбара …