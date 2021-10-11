У Харкові на 50-му році життя помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара. За попередніми даними, чоловік помер від зупинки серця.
Про трагедію стало відомо увечері 11 жовтня через повідомлення журналіста Богдана Логвиненка в Facebook.
Михайло народився 14 листопада 1979 року у Львові, і в 1989 став фронтменом популярної музичної групи Мертвий Півень. Уже в 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати в театрі Арабески.
Музикант також брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.
Друзі та родичі Михайла досі не можуть повірити у його смерть, публікуючи зворушливі слова на його сторінці у Facebook.
- Шок і сум. Легенди йдуть раптово. Не буде більше прокидань із Мертвим півнем. Пам‘ятатимемо. RIP.
- Назавжди в серці…
- Неможливо повірити… Місько Барбара покинув цей світ… Світла і вічна пам’ять…
- Раптово нестало Міська Барбари. Велика втрата для всіх нас… Буде дуже не вистачати цього голосу і з телефону, і з колонок… Лети, Місько Барбара…
– Один з батьків-засновників українського року. Водночас безтурботний як справжній рок-н-рольщик і глибокий як справжній український актор. Нам тебе буде бракуватиме, — написав народний депутат Володимир В’ятрович.