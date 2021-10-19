Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла на 84-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения от Covid-19.

Трагическую новость сообщили на официальной странице Тернопольского академического украинского драматического театра им Т. Г. Шевченко в Facebook.

— Светлая память прекрасной украинской актрисе, которая так и не дождалась звания “народной”, хотя с позиций истории украинского театра, она была действительно народной, как никто другой в это противоречивое время, — прокомментировал журналист Олег Вергелис.

На протяжении своей карьеры Мария сыграла более 100 ролей. Она стала популярной благодаря спектаклям Суета, Хозяин И. Карпенко-Карого, Маклена Граса М. Кулиша, Лесная песня Леси Украинки, Мать К. Чапека.

За высокое профессиональное мастерство Мария Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004.) орден Честь и слава Тернопольщины II степени и пожизненную Президентскую стипендию.

Недавно в Москве умерла Бэла Руденко — украинская оперная певица. Ее не стало на 89-м году жизни.

Бэла пела в таких операх как Руслан и Людмила, Иван Сусанин, Севильский цирюльник, Риголетто, Травиата, Царская невеста, Садко, Иоланта.

Свою творческую карьеру она развивала не только в СССР, но и за рубежом: во Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канаде и США.